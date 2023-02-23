Серхио Рамос ушел из сборной Испании

Защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

“Пришло время попрощаться с нашей дорогой национальной командой. Сегодня утром мне позвонил главный тренер сборной Испании и сказал, что он не рассчитывает на меня сейчас и в будущем. Это не зависит от того, какой уровень игры я буду показывать. К сожалению, это конец моего приключения в сборной, но я надеялся, что оно будет дольше. Такой финал оставляет горький привкус, несмотря на все успехи, которые мы достигли вместе”, - написал Рамос в своем инстаграме.

36-летний Рамос выступал за сборную Испании с 2005 года. Всего он провел за команду 180 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Двукратный чемпион Европы, чемпион мира.

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