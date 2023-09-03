Серхио Рамос спустя 18 лет возвращается в Севилью

Серхио Рамос возвращается в Севилью через 18 лет, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Испанский футболист выбрал Севилью для продолжения карьеры. 37-летний игрок подписал краткосрочное соглашение и выбрал Испанию, хотя имел несколько других вариантов. Один из вариантов – это Саудовская Аравия. Футбольный клуб "Аль-Иттихад" сделал предложение Рамосу, предложив ему контракт на два года. Кроме этого, Серхио получал предложения из Турции. Однако в последний момент контракт предложил Севилья и Рамос смог договориться с испанским коллективом.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Серхио Рамос начинал именно в Севилье, где провел два сезона с 2003 по 2005 год. Он провел 39 матчей и смог забить два гола. Затем перебрался в состояние Реал Мадрида. С 2005 по 2021 год он защищал цвета "королевского клуба". Летом 2021 года перешел в ПСЖ, где провел два сезона. Рамос на правах свободного агента подписал контракт с Севилией. За свою карьеру он выиграл все возможные трофеи. Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, Лигу Чемпионов становился чемпионом Испании и Франции.