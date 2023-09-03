Серхио Рамос рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры

Бывший игрок Реала и ПСЖ Серхио Рамос рассматривает несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Один из вариантов для бывшего капитана Реала и Испании – это Саудовская Аравия. Романо сообщает, что футбольный клуб Аль-Иттихад сделал предложение Рамосу. Они предложили 37-летнему игроку контракт на два года. Однако он не спешит с ответом, потому что, кроме Саудовской Аравии, он получил предложение от нескольких клубов из Турции.

Также сегодня появилась информация, что Серхио Рамосу предлагает контракт Севилья. Они предлагают кратковременный контракт, переговоры продолжаются. Поэтому Рамос до сих пор не ответил ни на одно предложение от Саудитов и клубов из Турции. Испанец вскоре примет решение о своей дальнейшей карьере.

Напомним, что свою профессиональную карьеру Серхио Рамос начал именно в Севилье, где провел два сезона, а затем перебрался в состояние Реал Мадрида. С 2005 по 2021 год он защищал цвета "королевского клуба". Летом 2021 года перебрался в ПСЖ, где провел два сезона. В этом году он объявил, что не продлит контракт с парижанами, сейчас Серхио Рамос является свободным агентом.