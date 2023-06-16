Испанский защитник Серхио Рамос планирует вернуться в свой родной клуб - "Севилью".

По информации Mundo Deportivo, опытный футболист уже связался с руководством клуба через своего брата и капитана "Севильи" Хесуса Наваса.

В данный момент в “Севилье” еще не приняли решения относительно возможного сотрудничества с 37-летним защитником.

Отметим, что Рамос успел сыграть за “Севилью” 45 матчей во всех турнирах.

Сейчас он находится в статусе свободного агента после ухода из ПСЖ.