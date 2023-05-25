Серхио Рамос отказался продлить контракт с ПСЖ

Испанский защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос ответил отказом клубу на предложение о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям источника, французский клуб предлагал футболисту однолетний контракт с понижением зарплаты в два раза. При этом испанец мог компенсировать уменьшение зарплаты за счет бонусов. Впрочем, Рамоса не устроил такой вариант. В связи с этим он ждет предложений от других клубов.

В нынешнем сезоне 37-летний Рамос провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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