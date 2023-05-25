Серхио Рамос отказался продлить контракт с ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос ответил отказом клубу на предложение о продлении контракта, сообщает Marca.
По сведениям источника, французский клуб предлагал футболисту однолетний контракт с понижением зарплаты в два раза. При этом испанец мог компенсировать уменьшение зарплаты за счет бонусов. Впрочем, Рамоса не устроил такой вариант. В связи с этим он ждет предложений от других клубов.
В нынешнем сезоне 37-летний Рамос провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: ПСЖ хочет купить защитника “Баварии”.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов
Новости футбола Сегодня, 16:15 "Реалу" предложили купить Кейна
Новости футбола Вчера, 16:58 Лаутаро Мартинес принес "Интеру" победу в финале Кубка Италии
Новости футбола Вчера, 15:30 "Реал" вырвал победу в дерби Мадрида
Новости футбола 23 мая 2023, 16:32 Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии
Новости футбола 23 мая 2023, 14:15 Роналду намерен летом вернуться в Европу
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 "Эвертон" Миколенко ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 16:30 Серхио Рамос отказался продлить контракт с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:15 "Реалу" предложили купить Кейна Новости футбола Сегодня, 15:55 "Брюгге" Яремчука получил нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:42 Луческу определился со своим будущим в киевском "Динамо" Новости футбола Сегодня, 15:31 "Валенсия" проиграла в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:15 Крупные победы "Шахтера" и "Динамо": результаты 28-го тура чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 14:55 ПСЖ может пригласить экс-тренера "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:42 Иньеста назвал клуб, в который хочет перейти
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Аннеси - Бордо 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Кан - Сент-Этьен 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Дижон - Париж 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Бастия - Гавр 26 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Специя - Торино 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Рома 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Интер - Аталанта 27 мая 2023 года