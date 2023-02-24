Серхио Рамос опубликовал пост в поддержку Украины (фото)

Защитник ПСЖ Серхио Рамос опубликовал пост, в котором поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения России.

В своем сообщении он вспомнил рисунок 15-летней украинской беженки Патриции. Именно ее картина напечатана на толстовке футболиста.

"Она, как и миллионы украинских детей, девушек и парней, 365 дней мучается от последствий войны. Она была вынуждена покинуть родной дом в Измаиле в мае 2022 года, оставив там своих бабушек и дедушек.

7,8 миллиона таких девочек и детей страдают от насилия уже целый год", – написал Рамос.

Кроме того, испанец оставил ссылку для сбора денег для помощи украинским беженцам.