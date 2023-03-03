Серхио Рамос определился с будущим в ПСЖ

Защитник ПСЖ Серхио Рамос не торопится принимать предложения клубов из Саудовской Аравии.

Как пишет L’Équipe, опытный футболист надеется на то, что продолжит играть за парижскую команду.

В планах футболиста продолжить клубную карьеру на высшем уровне.

Отметим, что контракт испанца с парижанами истекает летом 2023 года, но стороны близки к тому, чтобы продлить сотрудничество.

В этом сезоне центральный защитник провел за парижан 33 матча, в которых забил 2 гола.