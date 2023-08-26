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Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб

Новости футбола Сегодня, 00:50
Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник Серхио Рамос может перейти в стамбульский “Галатасарай”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб готов предложить футболисту контракт сроком на один год с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год. При этом в контракт может быть включена опция о продлении соглашения до лета 2025 года. В данный момент испанец является свободным агентом и поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Предыдущим клубом 37-летнего Рамоса был парижский “Пари Сен-Жермен”. Всего он провел за французский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Реал” и “Севилью”.

Рамос является пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), двукратным чемпионом Франции (2021/22, 2022/23), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), четырехкратным обладателем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), обладателем Суперкубка Франции (2022), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), а также четырехкратным победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Рамос с 2005 по 2021 год играл за сборную Испании. Он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012), а также чемпионом мира (2010).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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