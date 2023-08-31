Серхио Рамос может перейти в клуб Моуринью

Испанский защитник Серхио Рамос может перейти в римскую “Рому”, которую тренирует португальский тренер Жозе Моуринью, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, агенты футболиста предложили его услуги итальянскому клубу, который ищет центрального защитника. Впрочем, проблемой для подписания могут оказаться завышенные финансовые требования испанца, который хочет получать зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. Ранее из-за данного обстоятельства от трансфера игрока отказался турецкий “Галатасарай”.

Напомним, что Рамос и Моуринью ранее уже работали вместе в мадридском “Реале".

Предыдущим клубом 37-летнего Рамоса был парижский “Пари Сен-Жермен”. Всего он провел за французский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Реал” и “Севилью”.

Рамос является пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), двукратным чемпионом Франции (2021/22, 2022/23), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), четырехкратным обладателем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), обладателем Суперкубка Франции (2022), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), а также четырехкратным победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Рамос с 2005 по 2021 год играл за сборную Испании. Он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012), а также чемпионом мира (2010).