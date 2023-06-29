Испанский защитник Серхио Рамос хочет вернуться в “Севилью”.

Сейчас у бывшего игрока ПСЖ есть предложения из Саудовской Аравии, но он отдает приоритет подписанию контракта со своим бывшим клубом.

Испанца мотивирует тот факт, что “Севилья” будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, что Рамос ушел из “Севильи” в 2005 году и перебрался в “Реал”.

Этим летом он покинул ПСЖ в качестве свободного агента.