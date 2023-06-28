Серхио Рамос хочет вернуться в родной клуб

Испанский защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос хочет вернуться в “Севилью”, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, футболист надеется вновь поиграть за севильский клуб, воспитанником которого он является. Впрочем, проблемой является позиция руководства “Севильи”. В клубе сомневаются в целесообразности трансфера игрока по финансовым и спортивным причинам.

Напомним, что контракт Рамос с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, в ближайшее время он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 37-летний Рамос провел за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.