Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси

Пресс-служба “Интер Майами” на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому перешел в американский клуб бесплатно. Испанец заключил с “Интер Майами” контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

Напомним, что ранее “Интер Майами” объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

35-летний Бускетс является воспитанником “Барселоны”. Он играл за клуб с 2008 по 2023 годы. Всего хавбек провел за каталонский клуб 722 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 45 результативных передач. В составе “Барсы” Бускетс становился 9-кратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок Испании, семь раз становился обладателем Суперкубка Испании, 3 раза выиграл Лигу чемпионов, три раза завоевал Суперкубок УЕФА, а также трижды становился победителем Клубного чемпионата мира.

Бускетс с 2009 по 2022 год играл за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 143 матча, забил два гола и отдал девять результативных передач. Чемпион мира-2010, чемпион Европы-2012.