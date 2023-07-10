Серб Милинкович-Савич перейдет в неожиданный клуб

Полузащитник римского “Лацио” и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич перейдет в “Аль-Хилаль”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии договорился о переходе 28-летнего футболиста за 40 миллионов евро. При этом самому игроку предложен выгодный в финансовом плане контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Милинкович-Савич выступает за “Лацио” с 2015 года. Он перешел в итальянский клуб из “Генка”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего Милинкович-Савич провел за “Лацио” 341 матч во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В составе римского клуба хавбек выиграл Кубок Италии в сезоне-2018/2019, а также дважды стал обладателем Суперкубка Италии в 2017 и 2019 годах.

Милинкович-Савич с 2017 года играет за сборную Сербии. Всего за сербскую национальную команду он провел 43 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.