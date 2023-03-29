Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы английской Премьер-лиги за свои выдающиеся достижения в тренерской карьере.

Фергюсон 13 раз приводил «Манчестер Юнайтед» к победе в чемпионате, а Венгер выиграл три титула АПЛ за 22 года работы в “Арсенале”.

Оба тренера являются легендами футбола и оставили незабываемый след в истории английского футбола.

Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году, а в 2022 году в него были введены еще восемь легенд футбола. В 2023 году будет объявлено имя еще трех заслуженных тренеров, которые будут включены в Зал славы.