Сентрал Коуст Маринерс второй раз подряд выиграл А-Лигу
Сегодня в Австралии прошел финальный поединок плей-офф А-Лиги, в котором встретились действующий чемпион Сентрал Коуст Маринерс и Мельбурн Виктори.
В прошлом году Сентрал Коуст Маринерс переиграл в финале другую команду из Мельбурна – Сити. Стоит отметить, что Виктори в прошлом году даже не принимал участие в плей-офф ведь занял предпоследнее место в регулярном чемпионате.
В первом тайме Сентрал Коуст Маринерс хоть и больше владели мячом, но нанесли всего один по воротам, в то время, как их соперники – четыре, один из которых был в створ.
На старте второй половины встречи чемпионы также владели инициативой, но одна удачная атака и передача Хорди Валадона на Джейсона Джерии позволила им открыть счёт.
До конца второго тайма инициатива была на стороне Сентрал Коуст Маринерс и это принесло результат уже в дополнительное время. На первой компенсированной минуте экс-игрок ряда английский клубов Райан Эдмондсон получил передачу в штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку.
Второй тайм закончился ничьей и матч продолжился в экстратаймах. Героем встречи стал 18-летний воспитанник Сентрал Коуст Маринерс Мигель Ди Пизио, который забил чемпионский гол в овертайме.
Точку перед финальным свистком поставил Раян Эдмондсон, оформив дубль сегодня.
А-Лига
Плей-офф. Финал
Сентрал Коуст Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1
Голы: Эдмондсон 90+1, Ди Пизио 97, Эдмондсон 120+1 – Джерии 50
Для Сентрал Коуст Маринерс эта победа стала третьей истории. Кроме предыдущего сезона они побеждали в 2013 году.
Благодаря этой победе Сентрал Коуст Маринерс получит путёвку в Лигу чемпионов АФК и постарается повторить достижение Вестерн Сидней Уондерерс. Именно этот клуб единственный из А-Лиги, кто побеждал в Лиге чемпионов АФК.