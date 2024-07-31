Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче

Первый номер мирового рейтинга по настольному теннису, Ван Чуцинь из Китая, провел свой второй матч в соревнованиях одиночного разряда Олимпийских игр.

Будучи явным фаворитом всего турнира, китайский теннисист неожиданно проиграл и покинул турнир уже в 1/16 финала. Для Ван Чуциня - это второй матч турнира. Уступил он представителю Швеции Трульсу Мьорегорду со счетом 2:4. Китаец проиграл стартовые две партии, смог восстановить преимущество, но окончательно переломить ход событий в матче не удалось.

Напомним, что китаец Ван Чуцинь выиграл золото Олимпиады в миксте, но в одиночном разряде произошел настоящий апсет. Сам теннисист рассказал, что был вынужден сменить свою ракетку, которую случайно сломал журналист во время празднования победы на Олимпиаде. Тем не менее, Ван Чуцинь отметил, что это не повлияло на итоговый результат. Он добавил, что его оппонент играл очень-очень хорошо.

Напомним, что во вторник 30 июля, произошла сенсация в большом теннисе. Вторая ракетка мира Коко Гофф неожиданно прекратила свою борьбу за медали Олимпиады-2024 в одиночном женском разряде.