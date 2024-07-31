Сенсация! Северная Корея выиграла уже вторую серебрянную медаль на Олимпиаде-2024

Северная Корея – одна из наиболее закрытых стран мира, а уровень ее спортсменов является большой загадкой для всех экспертов. Поэтому крайне удивляет, что сегодня представители Северной Кореи выиграли уже вторую серебрянную медаль на Олмпиаде-2024 в Париже.

Сегодня второе место в синхорнных прыжках в воду с 10-метрового трамплина у женщин второе место занял северокорейский дуэт Чо Чжин Ми и Ким Ми Рэ.

Second place for Democratic People’s Republic of Korea! 🇰🇵



Jo Jin Mi & Kim Mi Rae clinch the #silver medal in diving women’s synchronised 10m platform. A first-ever Olympic diving medal for the Democratic People’s Republic of Korea.@WorldAquatics | #Diving | #Paris2024 |… pic.twitter.com/TIGhqv83tG — The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024

Золото выиграла китайская пара Чжен Юкси и Кван Хонкчан. Бронзовые медали достались британкам Андреа Спендолини и Лоис Тулзон.

Ранее Северна Корея абсолютно сенсационно выиграла серебро в миксте в настольном теннисе. Их дуэт был 16-м сеянным из 16 возможных на турнире.