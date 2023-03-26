Сенсация: Казахстан одержал феерическую победу над Данией

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана на своем поле обыграла сборную Дании со счетом 3:2.

Гости выигрывали после первого тайма с разницей в два мяча благодаря дублю Расмуса Хейлунда. Впрочем, во втором тайма победу хозяевам принесли голы Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Аймбетова.

Казахстан, набрав три очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице группы Н. Дания с тремя очками опустилась на вторую позицию.

Казахстан – Дания - 3:2 (0:2)

Голы: Хейлунд, 21 - 0:1, Хейлунд, 35 - 0:2, Зайнутдинов, 73 (с пенальти) - 1:2, Тагыберген, 86 - 2:2, Аймбетов, 89 - 3:2

Казахстан: Шацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).

Дания: Шмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.

Удаление: Аймбетов (90).

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