Сенсационный лидер. Жирона впервые в истории возглавила Ла Лигу

В седьмом туре Ла Лиги "Жирона" провела в гостях матч против "Вильяреала" на стадионе Эстадио де ла Серамика. Этот матч стал историческим для каталонцев.

В первом тайме "Жирона" немного больше контролировала мяч, но "Вильяреал" создавал более опасные моменты. К сожалению, ни одна из команд не смогла забить в первом тайме. Однак сразу после перерыва хозяева вышли вперед. На 49-й минуте Дани Парехо уверенно реализовал пенальти.

Лидерство "Вильяреала" было недолгим. На 56-й минуте Савио сделал ассист на украинского нападающего Артема Довбика, который сравнял счет. Буквально через пять минут "Жирона" вышла вперед. Эрик Гарсия забил второй гол для гостей. "Вильяреал" пытался создать моменты, чтобы сравнять счет, но "Жирона" оставалась стойкой. Гости были ближе к третьему голу, но вратарь и перекладина сохранили интригу в матче.

"Жирона" удержала минимальное преимущество и одержала победу со счетом 2:1. Таким образом, после семи туров Ла Лиги они поднялись на первое место в таблице чемпионата. Для "Жироны" это исторический результат, так как они впервые в своей истории возглавили Ла Лигу.

Ла Лига. Седьмой тур

"Вильяреал" - "Жирона" - 1:2

Голы: 1:0 - 49 Парехо, 1:1 - 56 Довбик, 1:2 - 61 Гарсия