EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Новости Новости Олимпийских игр Сенсации 2-го игрового дня на Олимпиаде. Что потрясло болельщиков?

Сенсации 2-го игрового дня на Олимпиаде. Что потрясло болельщиков?

Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 00:00
Виталий Чумак эксперт Dailysports Виталий Чумак
Сенсации 2-го игрового дня на Олимпиаде. Что потрясло болельщиков? ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND

28 июля завершился второй игровой день на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Многое произошло в этот день в столице Франции, но сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными, а точнее сенсационными событиями.

Бокс. Лорен Альфонсо победил Хулио Сезара Ла Круса

Вообще это вполне могло бы быть дерби Кубы, но Альфонсо представляет Азербайджан. Но такие формальности тут не совсем важны.

Хулио дважды выигрывал Олимпийские игры и, естественно, считался не то что фаворитом этого противостояния, но и вообще турнира. А тут такой апсет имени Лорена. Лорен победил по итогам трех раундов со счетом 3:2.

Чтобы вы понимали, насколько крут Хулио Сезар Ла Крус: золотая медаль в Рио-де-Жанейро в 2016-м в весовой категории до 81 кг, золотая медаль в Токио в 2021-м в весе до 92 кг. Кроме того, Ла Крус - пятикратный чемпион мира в этих весовых категориях. У Альфонсо достижения явно поскромнее: золотая медаль на Европейских играх 2019 года в полутяжелой весовой категории и бронзовая медаль на Олимпийских играх 2020 года.

Плавание. 100 метров брасом. Мартиненги > Пити

Кто следит за плаванием, то тот точно знает Адама Пити - трех-кратный олимпийский чемпион, дважды брал золотые медали именно на 100-метровке брасом. А угадайте, кто не сумел стать первым на Играх 2024? Да, Адам!

А уступил золото он менее статусном итальянцу Николо Мартиненги (ну, или не менее, тут как посмотреть), который опередил его на 0,02 секунды!

Кроме того, Пити разделил серебро с Нико Финком. Кто смотрит только футбол и теннис на Олимпиаде - соболезнования… Тут такие интриги!

Женский футбол на Олимпиаде - отдельный вид драмы

Не то чтобы сенсации… Их в принципе и не случилось, но какие же развязки принес нам прекрасный пол нашей планеты!

Япония проигрывала Бразилии 0:1 до 90-й минуты. Судья добавил компенсированное время и японки вдруг решили, что пора побеждать. Вначале пенальти на 90+2-й минуте Кумагай Саки, а на 90+6-й победу вырвала Момоко Таникавы - 2:1.

Теперь Япония занимает второе место в группе С с 3 очками, а Бразилия занимает 3-ю позицию с таким же количеством баллов. В квартете японки и бразильянки также играют вместе с Испанией (6 очков) и Нигерией (0 очков).

Но по сравнению с матчем Австралия - Замбия - это были цветочки… 6:5! Они может в хоккей играли?

Забавно, что австралийки считались явными фаворитками. На их победу коэффициент был 1.16, а на представительниц Замбии - 18.70! И Замбия побеждала в матче до 58-й минуты со счетом 5:2. Ну а потом пропустила 4 гола: 58-я, 65-я, 78-я и 90-я.

Австралия сейчас занимает третье место с 3 очками, а Замбия - последнее четвертое с 0 баллов. В группе также выступают США и Германия.

Южный Судан впервые что-то выиграл на Олимпиаде!

Опять же, не то чтобы сенсация, а просто интересный факт. Баскетбольная олимпийская сборная страны переиграла Пуэрто-Рико в 1-м туре группового этапа со счетом 90:79. Выйти в плей-офф с 90% они не смогут, ибо там еще США и Сербия. Но этот день точно запомнят все жители страны.

Южный Судан присоединился к международному олимпийскому движению только в 2015 году, поэтому первыми Олимпийскими играми, в которых он принял участие, были летние Олимпийские игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро. И там было всего 3 спортсмена из этой страны, а в Токио 2020 - 2. Вот такая национальная история для 10 миллионов человек.

Теннис - практически без сенсаций, что странно

Теннис всегда дарит много неожиданностей. Абсолютно на каждом турнире происходит что-то сенсационное. Но на Олимпийских играх по итогам первого раунда пока этого не заметно.

У мужчин, да в принципе и у женщин, все фавориты выиграли свои матчи. А те, кто считался андердогом по версии букмекеров, но все-таки сумел победить, не был прям явным аутсайдером и вполне мог с самого начала встречи рассчитывать на викторию.

Однако все-таки хочется выделить поражение Алены Остапенко. Представительница Латвии давно не славится хорошими физическими кондициями, но мощи ей не занимать.

Тем более на грунте она чувствует себя относительно неплохо, да и опытна много. Кроме того, Остапенко - чемпионка Ролан Гаррос 2017, если кто забыл. Но одолеть Камилу Осорио из Колумбии ей не удалось на старте Олимпиады.

Да, Камила - профильная грунтовая теннисистка. Но европейский грунт отличаются от латиноамериканского. Поэтому логично, что именно Остапенко была фавориткой. Но как итог: 6:4, 6:3 в пользу Камилы. Далее Осорио сыграет против украинки Даяны Ястремской.

Популярные новости
Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы
Сколько спортсмены получат денег за медали на Олимпиаде? Новости Олимпийских игр Сегодня, 08:47 Сколько спортсмены разных стран получат денег за медали на Олимпиаде?
Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже Новости Олимпийских игр Вчера, 17:34 Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже
Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024 Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 09:49 Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024
РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века в преддверии 33-х Олимпийских игр Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 06:45 РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века по версии Dailysports
Это точно футбольный счет? Женские сборные Замбии и Австралии выдали сумасшедший матч на Олимпиаде Новости Олимпийских игр 28 июл 2024, 15:05 Это точно футбольный счет? Женские сборные Замбии и Австралии выдали сумасшедший матч на Олимпиаде
Больше новостей
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
23’
Япония 0 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
0
Нигерия (Ж)
0
23’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
23’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде Новости бокса Сегодня, 09:35 "Я тебя предупредил". Фьюри записал грозное предупреждение для Усика во время пробежки Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:28 Одна из главных звезд мирового спринта и призер Олимпийских игр не будет участвовать в стометровке
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года