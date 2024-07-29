Сенсации 2-го игрового дня на Олимпиаде. Что потрясло болельщиков?

28 июля завершился второй игровой день на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Многое произошло в этот день в столице Франции, но сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными, а точнее сенсационными событиями.

Бокс. Лорен Альфонсо победил Хулио Сезара Ла Круса

Вообще это вполне могло бы быть дерби Кубы, но Альфонсо представляет Азербайджан. Но такие формальности тут не совсем важны.

Хулио дважды выигрывал Олимпийские игры и, естественно, считался не то что фаворитом этого противостояния, но и вообще турнира. А тут такой апсет имени Лорена. Лорен победил по итогам трех раундов со счетом 3:2.

Чтобы вы понимали, насколько крут Хулио Сезар Ла Крус: золотая медаль в Рио-де-Жанейро в 2016-м в весовой категории до 81 кг, золотая медаль в Токио в 2021-м в весе до 92 кг. Кроме того, Ла Крус - пятикратный чемпион мира в этих весовых категориях. У Альфонсо достижения явно поскромнее: золотая медаль на Европейских играх 2019 года в полутяжелой весовой категории и бронзовая медаль на Олимпийских играх 2020 года.

🚨BIG UPSET IN PARIS



Cuban legend Julio Cesar La Cruz drops a 3-2 decision to Loren Alfonso of Azerbaijan in the first round of the 92kg Olympic tournament. Heartbreak for the the 2x Gold Medalist at his last Olympic Gamespic.twitter.com/l0JjmK1v5s — Tokkerū (@ATokkers5) July 28, 2024

Плавание. 100 метров брасом. Мартиненги > Пити

Кто следит за плаванием, то тот точно знает Адама Пити - трех-кратный олимпийский чемпион, дважды брал золотые медали именно на 100-метровке брасом. А угадайте, кто не сумел стать первым на Играх 2024? Да, Адам!

А уступил золото он менее статусном итальянцу Николо Мартиненги (ну, или не менее, тут как посмотреть), который опередил его на 0,02 секунды!

Кроме того, Пити разделил серебро с Нико Финком. Кто смотрит только футбол и теннис на Олимпиаде - соболезнования… Тут такие интриги!

Женский футбол на Олимпиаде - отдельный вид драмы

Не то чтобы сенсации… Их в принципе и не случилось, но какие же развязки принес нам прекрасный пол нашей планеты!

Япония проигрывала Бразилии 0:1 до 90-й минуты. Судья добавил компенсированное время и японки вдруг решили, что пора побеждать. Вначале пенальти на 90+2-й минуте Кумагай Саки, а на 90+6-й победу вырвала Момоко Таникавы - 2:1.

Теперь Япония занимает второе место в группе С с 3 очками, а Бразилия занимает 3-ю позицию с таким же количеством баллов. В квартете японки и бразильянки также играют вместе с Испанией (6 очков) и Нигерией (0 очков).

Но по сравнению с матчем Австралия - Замбия - это были цветочки… 6:5! Они может в хоккей играли?

Забавно, что австралийки считались явными фаворитками. На их победу коэффициент был 1.16, а на представительниц Замбии - 18.70! И Замбия побеждала в матче до 58-й минуты со счетом 5:2. Ну а потом пропустила 4 гола: 58-я, 65-я, 78-я и 90-я.

Австралия сейчас занимает третье место с 3 очками, а Замбия - последнее четвертое с 0 баллов. В группе также выступают США и Германия.

WHAT A MATCH BETWEEN ZAMBIA AND AUSTRALIA 🤯



Zambia's Barbra Banda's first half hat trick isn't enough as Australia come back from being down 2-5 🔥 pic.twitter.com/NJeyawQP8Y — ESPN FC (@ESPNFC) July 28, 2024

Южный Судан впервые что-то выиграл на Олимпиаде!

Опять же, не то чтобы сенсация, а просто интересный факт. Баскетбольная олимпийская сборная страны переиграла Пуэрто-Рико в 1-м туре группового этапа со счетом 90:79. Выйти в плей-офф с 90% они не смогут, ибо там еще США и Сербия. Но этот день точно запомнят все жители страны.

Южный Судан присоединился к международному олимпийскому движению только в 2015 году, поэтому первыми Олимпийскими играми, в которых он принял участие, были летние Олимпийские игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро. И там было всего 3 спортсмена из этой страны, а в Токио 2020 - 2. Вот такая национальная история для 10 миллионов человек.

Теннис - практически без сенсаций, что странно

Теннис всегда дарит много неожиданностей. Абсолютно на каждом турнире происходит что-то сенсационное. Но на Олимпийских играх по итогам первого раунда пока этого не заметно.

У мужчин, да в принципе и у женщин, все фавориты выиграли свои матчи. А те, кто считался андердогом по версии букмекеров, но все-таки сумел победить, не был прям явным аутсайдером и вполне мог с самого начала встречи рассчитывать на викторию.

Однако все-таки хочется выделить поражение Алены Остапенко. Представительница Латвии давно не славится хорошими физическими кондициями, но мощи ей не занимать.

Тем более на грунте она чувствует себя относительно неплохо, да и опытна много. Кроме того, Остапенко - чемпионка Ролан Гаррос 2017, если кто забыл. Но одолеть Камилу Осорио из Колумбии ей не удалось на старте Олимпиады.

Да, Камила - профильная грунтовая теннисистка. Но европейский грунт отличаются от латиноамериканского. Поэтому логично, что именно Остапенко была фавориткой. Но как итог: 6:4, 6:3 в пользу Камилы. Далее Осорио сыграет против украинки Даяны Ястремской.