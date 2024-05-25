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Семья Шумахера выиграла судебный иск у немецкого журнала за скандальную публикацию

Новости автоспорта Вчера, 16:40
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Семья Шумахера выиграла судебный иск у немецкого журнала за скандальную публикацию Фото: news.zerkalo.io/ Автор неизвестен

Семья известного чемпиона мира в Формуле-1, Михаэля Шумахера, выиграла судебный иск против журнала Die Aktuelle за создание фальшивого интервью с пилотом, сделанного при помощи искусственного интеллекта.

В апреле 2023 года Die Aktuelle опубликовал на обложке слова «Михаэль Шумахер, первое интервью», а внутри разместил несколько цитат, сгенерированных компьютером. Журналисты пытались подделать это интервью и выдать как настоящее.

Главный редактор журнала был сразу же уволен, а через год семья Шумахера получила компенсацию в размере 200 тысяч евро.

Напомним, что в 2013 году Шумахер получил тяжелую травму головы и с тех пор не появлялся в общественности. Его состояние здоровья строго охраняется. Считается, что он находится в сознании, но страдает от проблем с памятью и коммуникацией. С 2014 года Шумахер проходит реабилитацию дома в Швейцарии, где его окружают только близкие друзья и семья.

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