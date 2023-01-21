Семь голов: "Кельн" уничтожил "Вердер" в Бундеслиге

В матче 16-го тура чемпионата Германии “Кельн” на своем поле разгромил “Вердер” со счетом 7:1.

Победу хозяевам принесли дубли Штеффена Тиггеса и Элье Схири, голы Линтона Майна и Дениса Хусейнбашича, а также автогол Марко Фридля. У гостей отличился Никлас Фюлькруг.

“Кельн”, набрав 20 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер” с 21 очком остался на девятой позиции.

“Кельн” – “Вердер" - 7:1 (5:1)

Голы: Майна, 9 - 1:0, Тиггес, 15 - 2:0, Тиггес, 21 - 3:0, Схири, 30 - 4:0, Хусейнбашич, 36 - 5:0, Фюллькруг, 38 - 5:1, Схири, 54 - 6:1, Фридль, 76 (автогол) - 7:1

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Любичич, 59), Схири (Лемперле, 67), Майна (Диль, 81), Мартель, Хусейнбашич (Олесен, 59), Тиггес (Зельке, 59).

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк (Пипер, 60), Велькович, Фридль, Юнг (Бьюкенен, 86), Гросс (Шмидт, 46), Битенкур (Стаге, 64), Груев, Фюллькруг, Дукш (Динкчи, 46).

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