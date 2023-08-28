Семь голов: Атлетико одержал феерическую победу в дерби Мадрида

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский “Атлетико” на выезде разгромил мадридский “Райо Вальекано”. Матч состоялся в Мадриде на стадионе “Кампо де Вальекас” и завершился победой “матрасников” со счетом 7:0.

В самом начале матча счет открыл Антуан Гризманн, которому голевую передачу отдал Родриго Де Пауль. На 16-й минуте преимущество гостей увеличил Мемфис Депай. На 36-й минуте счет до разгромного довел Науэль Молина с передачи Де Пауля. На 73-й минуте четвертый гол забил Альваро Мората с паса Сауля Ньигеса. Вскоре пятый гол забил Анхель Корреа. На 84-й минуте свой второй гол в матче забил Мората с паса Корреа. Окончательный счет установил Маркос Льоренте.

“Атлетико”, набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с шестью очками опустился на восьмое место.

“Райо Вальекано” – “Атлетико” - 0:7 (0:3, 0:4)

Голы: 0:1 – 2 Гризманн, 0:2 – 16 Депай, 0:3 – 36 Молина, 0:4 – 73 Мората, 0:5 – 79 Корреа, 0:6 – 84 Мората, 0:7 – 86 Льоренте.

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Аридане, Эспино (Чаваррия, 82), Трехо (Нтека, 46), Гарсия, Унаи Лопес (Сисс, 46), Паласон (Де Фрутос, 67), Оскар Валентин, де Томас (Камельо, 60).

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Витцель, Карраско (Лино, 68), Сауль, Де Поль (Льоренте, 68), Барриос (Сеюнджю, 76), Гризманн (Корреа, 76), Депай (Мората, 35).