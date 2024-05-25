Селтик обыграл Рейнджерс и завоевал 42 Кубок Шотландии в своей истории

В финальном поединке Кубка Шотландии состоялось дерби «Старой фирмы». Селтик на 90-й минуте вырвал победу над Рейнджерс и завоевал очередной внутренний трофей в своей богатой истории.

Несмотря на статус команд, в решающем матче национального Кубка Селтик и Рейнджерс встретились впервые с сезона 2001/2002. С тех пор Селтик довел счет своих побед в турнире до 41-й, в то время как «синие» триумфовали 34 раза.

Первый тайм прошел с преимуществом Селтика, но нельзя сказать, что подопечные Роджерса были острее у чужих ворот. После перерыва Рейнджерс стал играть смелее, что принесло свои плоды на 59-й минуте. После розыгрыша углового Абдалла Сима вывел «синих» вперед, но арбитры зафиксировали фол в атаке.

Когда дело уже шло к дополнительному времени «кельты» сумели вырвать победу. Точный удар на счету Адама Айда, а Селтик оформил в текущем сезоне «золотой дубль».

Кубок Шотландии. Финал. Глазго

Селтик — Рейнджерс — 1:0

Гол: Айда 90.