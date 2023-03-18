"Сельта" одержала победу в Барселоне

В матче 26-го тура чемпионата Испании “Сельта” из Виго на выезде обыграла барселонский “Эспаньол” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Габриэля Вейги, Яго Аспаса и Карлеса Переса. У хозяев отличился Хосе Грагера.

“Сельта”, набрав 34 очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 27 очками остался на 16-й позиции.

“Эспаньол” – “Сельта” - 1:3 (0:2)

Голы: Вейга, 26 - 0:1, Аспас, 45 (с пенальти) - 0:1, Перес, 82 - 0:3, Грагера, 86 - 1:3

“Эспаньол”: Пачеко, Хиль, Серджи Гомес (Экспосито, 72), Монтес, Кабрера (Пуадо, 46), Санчес (Алеиш Видаль, 72), Денис Суарес (Меламед, 64), Дардер, Винисиус Коста (Грагера, 54), Хоселу, Брэйтуэйт.

“Сельта”: Вильяр, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Де Ла Торре (Серви, 69), Бельтран, Вейга (Тапия, 70), Карлес Перес (Солари, 88), Сеферович (Ларсен, 60), Аспас (Пасиенсия, 88).

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