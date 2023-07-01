"Сельта" купила воспитанника "Барселоны"

Пресс-служба “Сельты” из Виго на официальном сайте объявила о выкупе трансфера испанского нападающего римской “Ромы” Карлеса Переса.

Испанский клуб заплатил за футболиста 5,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2027 года.

25-летний Перес является воспитанником “Барселоны”. В минувшем сезоне он выступал за “Сельту” на правах аренды, провел 38 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Чемпион Испании, победитель Лиги Конференций.