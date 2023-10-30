EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию

Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию

Новости футбола 30 окт 2023, 03:53
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию

30 октября в Париже вручат награду “Золотой мяч”. Ее получит лучший футболист мира по итогам 2022 года.

DailySports собрал всю информацию о предстоящем событии.

Вручать премию будут в театре Шатле. Она была основана в 1956 году журналом France Football. Лучшего игрока мира выбирают путем голосования, в котором принимают участие капитаны и тренеры национальных сборных и спортивные журналисты.

Больше всех наград “Золотой мяч” имеет капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Он выигрывал премию 7 раз. В прошлом году обладателем премии стал Карим Бензема.

  • Номинанты премии «Золотой мяч 2023» среди мужчин

Вратари: Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария»).

Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» (Дортмунд)/«Реал»), Лука Модрич («Реал»), Бернарду Силва, Кевин Де Брейне, Родри (все трое – «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона») Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес (оба – «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски «Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ»).

  • Номинанты премии «Золотой мяч 2023» среди женщин

Вратари: Дафна ван Домселаар («Твенте»/«Астон Вилла»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Ольга Кармона («Реал»), Аманда Илестедт («ПСЖ»/«Арсенал»), Милли Брайт («Челси»), Венди Ренар («Лион»), Мапи Леон («Барселона»).

Полузащитники: Джорджия Стэйнуэй («Бавария») Лена Обердорф («Вольфсбург»), Джилл Рорд («Вольфсбург»/«Манчестер Сити»), Юи Хасегава («Манчестер Сити»), Хината Миядзава («Минави Сендай»/«Манчестер Юнайтед»), Патрисия Гихарро, Айтана Бонмати (обе – «Барселона»), Гуро Рейтен («Челси»), Кэти Маккейб («Арсенал»).

Нападающие: Альба Редондо («Леванте»), Рэйчел Дэйли («Астон Вилла»), Фридолина Рольфо, Сальма Параллуело, Асисат Ошоала (все трое – «Барселона»), Хадиджа Шоу («Манчестер Сити»), Хэйли Расо («Манчестер Сити»/«Реал»), Линда Кайседо («Депортиво Кали»/«Реал»), София Смит («Портленд»), Диани Кадидиату («ПСЖ»/«Лион»), Сэм Керр («Челси»), Эва Пайор, Александра Попп (обе – «Вольфсбург»), Дебинья («Канзас Сити»).

  • «Трофей Копа» (лучший игрок до 21 года)

Алехандро Бальде («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»/«Реал Мадрид»), Элье Ваи («Монпелье»/«Ланс»), Гави («Барселона»), Эдуарду Камавинга («Реал Мадрид»), Джамал Мусиала («Бавария»), Педри («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»),
Хави Симонс («Пари Сен-Жермен»), Расмус Хейлунд («Аталанта»/«Манчестер Юнайтед»)

  • «Трофей Яшина» (лучший голкипер)

Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Доминик Ливакович («Динамо Загреб»/«Фенербахче»), Майк Меньян («Милан»), Андре Онана («Интернационале»/«Манчестер Юнайтед»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Брис Самба («Ланс»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»)

Трансляция начнется в 19:00 по европейскому времени. Ее можно посмотреть на ютуб-канале газетыL'Équipe.

Популярные новости
Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер
Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом
Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри
ВИДЕО. Жиру стайл. Полузащитник в Гибралтаре стал в ворота на 90+10-й минуте и отбил пенальти Новости футбола Сегодня, 01:20 ВИДЕО. Жиру стайл. Полузащитник в Гибралтаре стал в ворота на 90+10-й минуте и отбил пенальти
Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 00:40 Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии
ВИДЕО. Суперсенсация на Мастерсе в Париже. Сафиуллин шокировал вторую ракетку мира Алькараса Новости тенниса Вчера, 18:22 ВИДЕО. Суперсенсация на Мастерсе в Париже. Сафиуллин шокировал вторую ракетку мира Алькараса
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года