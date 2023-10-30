Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию

30 октября в Париже вручат награду “Золотой мяч”. Ее получит лучший футболист мира по итогам 2022 года.

DailySports собрал всю информацию о предстоящем событии.

Вручать премию будут в театре Шатле. Она была основана в 1956 году журналом France Football. Лучшего игрока мира выбирают путем голосования, в котором принимают участие капитаны и тренеры национальных сборных и спортивные журналисты.

Больше всех наград “Золотой мяч” имеет капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Он выигрывал премию 7 раз. В прошлом году обладателем премии стал Карим Бензема.

Номинанты премии «Золотой мяч 2023» среди мужчин

Вратари: Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария»).

Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» (Дортмунд)/«Реал»), Лука Модрич («Реал»), Бернарду Силва, Кевин Де Брейне, Родри (все трое – «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона») Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес (оба – «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски «Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ»).

Номинанты премии «Золотой мяч 2023» среди женщин

Вратари: Дафна ван Домселаар («Твенте»/«Астон Вилла»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Ольга Кармона («Реал»), Аманда Илестедт («ПСЖ»/«Арсенал»), Милли Брайт («Челси»), Венди Ренар («Лион»), Мапи Леон («Барселона»).

Полузащитники: Джорджия Стэйнуэй («Бавария») Лена Обердорф («Вольфсбург»), Джилл Рорд («Вольфсбург»/«Манчестер Сити»), Юи Хасегава («Манчестер Сити»), Хината Миядзава («Минави Сендай»/«Манчестер Юнайтед»), Патрисия Гихарро, Айтана Бонмати (обе – «Барселона»), Гуро Рейтен («Челси»), Кэти Маккейб («Арсенал»).

Нападающие: Альба Редондо («Леванте»), Рэйчел Дэйли («Астон Вилла»), Фридолина Рольфо, Сальма Параллуело, Асисат Ошоала (все трое – «Барселона»), Хадиджа Шоу («Манчестер Сити»), Хэйли Расо («Манчестер Сити»/«Реал»), Линда Кайседо («Депортиво Кали»/«Реал»), София Смит («Портленд»), Диани Кадидиату («ПСЖ»/«Лион»), Сэм Керр («Челси»), Эва Пайор, Александра Попп (обе – «Вольфсбург»), Дебинья («Канзас Сити»).

«Трофей Копа» (лучший игрок до 21 года)

Алехандро Бальде («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»/«Реал Мадрид»), Элье Ваи («Монпелье»/«Ланс»), Гави («Барселона»), Эдуарду Камавинга («Реал Мадрид»), Джамал Мусиала («Бавария»), Педри («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»),

Хави Симонс («Пари Сен-Жермен»), Расмус Хейлунд («Аталанта»/«Манчестер Юнайтед»)

«Трофей Яшина» (лучший голкипер)

Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Доминик Ливакович («Динамо Загреб»/«Фенербахче»), Майк Меньян («Милан»), Андре Онана («Интернационале»/«Манчестер Юнайтед»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Брис Самба («Ланс»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»)