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Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Что нужно знать?

Новости футбола Сегодня, 04:37
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Что нужно знать? Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Что нужно знать?

19 сентября состоятся первые восемь матчей группового этапа главного клубного турнира в Европе - Лиги чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне команды будуть соревноваться в классическом формате: 32 участника разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В следующий этап выходят по два лучших клуба из каждого квартета. Третья команда каждой группы сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. Последние места завершают еврокубковую кампанию.

В общей сложности на групповом этапе будут представлены 15 стран: Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Дания, Турция, Нидерланды, Шотландия, Сербия, Швейцария, Украина, Бельгия, Австрия.

26 клубов по итогам национальных чемпионатов получили места в групповом этапе. Еще шесть вышли в эту стадию соревнований через квалификацию: Брага, ПСВ Эйндховен, Копенгаген, Янг Бойз, Галатасарай, Антверпен.

  • Группа A: Бавария, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай
  • Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ Эйндховен, Ланс
  • Группа C: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин
  • Группа D: Бенфика, Интер Милан, Ред Булл Зальцбург, Реал Сосьедад
  • Группа E: Фейеноорд, Атлетико Мадрид, Лацио, Селтик
  • Группа F: Пари Сен-Жермен, Боруссия Дортмунд, Милан, Ньюкасл Юнайтед
  • Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда Белград, Янг Бойз
  • Группа H: Барселона, Порту, Шахтёр Донецк, Антверпен

Унион Берлин и Антверпен дебютируют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Групповой этап продлится с 19 сентября по 13 декабря.

  • 1 тур: 19-20 сентября
  • 2 тур: 3-4 октября
  • 3 тур: 24-25 октября
  • 4 тур: 7-8 ноября
  • 5 тур: 28-29 ноября
  • 6 тур: 12-13 декабря

Это финальный розыгрыш Лиги чемпионов, который проходит в формате групп. Со следующего сезона УЕФА вводит Этап лиг, когда все команды на групповой стадии будут в одной группе.

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