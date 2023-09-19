Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Что нужно знать?
19 сентября состоятся первые восемь матчей группового этапа главного клубного турнира в Европе - Лиги чемпионов УЕФА.
В текущем сезоне команды будуть соревноваться в классическом формате: 32 участника разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В следующий этап выходят по два лучших клуба из каждого квартета. Третья команда каждой группы сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. Последние места завершают еврокубковую кампанию.
В общей сложности на групповом этапе будут представлены 15 стран: Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Дания, Турция, Нидерланды, Шотландия, Сербия, Швейцария, Украина, Бельгия, Австрия.
26 клубов по итогам национальных чемпионатов получили места в групповом этапе. Еще шесть вышли в эту стадию соревнований через квалификацию: Брага, ПСВ Эйндховен, Копенгаген, Янг Бойз, Галатасарай, Антверпен.
- Группа A: Бавария, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай
- Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ Эйндховен, Ланс
- Группа C: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин
- Группа D: Бенфика, Интер Милан, Ред Булл Зальцбург, Реал Сосьедад
- Группа E: Фейеноорд, Атлетико Мадрид, Лацио, Селтик
- Группа F: Пари Сен-Жермен, Боруссия Дортмунд, Милан, Ньюкасл Юнайтед
- Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда Белград, Янг Бойз
- Группа H: Барселона, Порту, Шахтёр Донецк, Антверпен
Унион Берлин и Антверпен дебютируют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Групповой этап продлится с 19 сентября по 13 декабря.
- 1 тур: 19-20 сентября
- 2 тур: 3-4 октября
- 3 тур: 24-25 октября
- 4 тур: 7-8 ноября
- 5 тур: 28-29 ноября
- 6 тур: 12-13 декабря
Это финальный розыгрыш Лиги чемпионов, который проходит в формате групп. Со следующего сезона УЕФА вводит Этап лиг, когда все команды на групповой стадии будут в одной группе.