Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Что нужно знать?

19 сентября состоятся первые восемь матчей группового этапа главного клубного турнира в Европе - Лиги чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне команды будуть соревноваться в классическом формате: 32 участника разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В следующий этап выходят по два лучших клуба из каждого квартета. Третья команда каждой группы сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. Последние места завершают еврокубковую кампанию.

В общей сложности на групповом этапе будут представлены 15 стран: Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Дания, Турция, Нидерланды, Шотландия, Сербия, Швейцария, Украина, Бельгия, Австрия.

26 клубов по итогам национальных чемпионатов получили места в групповом этапе. Еще шесть вышли в эту стадию соревнований через квалификацию: Брага, ПСВ Эйндховен, Копенгаген, Янг Бойз, Галатасарай, Антверпен.

Группа A: Бавария, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай

Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ Эйндховен, Ланс

Группа C: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин

Группа D: Бенфика, Интер Милан, Ред Булл Зальцбург, Реал Сосьедад

Группа E: Фейеноорд, Атлетико Мадрид, Лацио, Селтик

Группа F: Пари Сен-Жермен, Боруссия Дортмунд, Милан, Ньюкасл Юнайтед

Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда Белград, Янг Бойз

Группа H: Барселона, Порту, Шахтёр Донецк, Антверпен

Унион Берлин и Антверпен дебютируют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Групповой этап продлится с 19 сентября по 13 декабря.

1 тур: 19-20 сентября

2 тур: 3-4 октября

3 тур: 24-25 октября

4 тур: 7-8 ноября

5 тур: 28-29 ноября

6 тур: 12-13 декабря

Это финальный розыгрыш Лиги чемпионов, который проходит в формате групп. Со следующего сезона УЕФА вводит Этап лиг, когда все команды на групповой стадии будут в одной группе.