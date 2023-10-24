Сегодня он герой. Магуайр прокомментировал матч против Копенгагена

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился впечатлениями от матча против «Копенгагена» (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов, в котором он забил победный гол.

«Невероятная концовка! Мы должны были сыграть осторожнее и забить второй мяч. Мы много контратаковали. Во втором тайме мы не дали им шанса. Мы сыграли намного лучше. Это важная победа», - эмоционально сказал Харри Магуайр в эфире TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» была очень нужна победа над «Копенгагеном», ведь в двух стартовых турах «красные дьяволы» не набрали ни одного очка. Очевидно, что «красные дьяволы» будут бороться с «Галатасараем», у которого четыре очка, за второе место в группе. Ведь у «Баварии» уже девять очков. Но и второе место означает выход в плей-офф.

Что касается Харри Магуайра, то для него это важнейший гол. Во-первых, потому что защитника давно и в очень злом стиле критикуют многие болельщики. Во-вторых, последний раз за «Манчестер Юнайтед» Магуайр забил гол еще 20 февраля 2022 года.