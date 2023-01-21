Сегодня Клопп проведет 1000-й матч в тренерской карьере

Сегодня наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп отпразднует солидный юбилей - он проведет 1000-й матч в тренерской карьере.

Знаковой для немецкого тренера станет встреча АПЛ с “Челси”.

Интересно, что тренерский дебют Клоппа состоялся еще 28 февраля 2001 года, когда он руководил “Майнцем”.

В “Ливерпуле” тренер провел в качестве тренера 410 игр.

Напомним, что сегодняшний матч начнется в 14:30.