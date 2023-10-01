Себастьен Алле: Потеря титула нанесла мне больше боли, чем диагноз рака

Форвард Боруссии Дортмунд Себастьен Алле признался, что потеря титула в заключительном матче Бундеслиги в минувшем сезоне, до сих пор негативно влияет на команду.

«Это был настолько болезненный опыт, что его невозможно стереть просто так. Каждый в раздевалке живет ради этого титула. Для нас футбол — это не просто работа, это наша жизнь.

Потеря чемпионства нанесла мне больше боли, чем диагноз рака. Если ты болен, то ничего не можешь с этим сделать. Нужно смириться и пройти через это. Но титул был в наших руках, мы сами могли решить все. В этом случае приходится с болью принимать то, что ты, возможно, совершил ошибки или принял неправильные решения», - сказал футболист.

Напомним, что нападающий пропустил около полугода, после того, как летом 2022-го у него обнаружили злокачественную опухоль яичка.

В нынешнем сезоне Алле провел за Боруссию 7 матчей, в которых забил 2 гола. Его команда разместилась на четвертой строчке в таблице Бундеслиги.