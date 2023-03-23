Сделка по продаже "МЮ" может стать рекордной в мире спорта

Британский инвестор Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани снова выразили желание купить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Они предоставили улучшенные предложения, которые успели попасть под установленный срок.

Рэтклифф лично присутствовал на встречах совета директоров, чтобы узнать больше и наладить отношения с руководством.

Сумма предложений по продаже клуба не разглашается, а изначальные оценивались в 4,5 миллиарда фунтов. Если предложения будут приняты к рассмотрению, сделка станет рекордной в истории спорта, превзойдя сумму в 3,75 миллиарда фунтов, по которой клуб НФЛ "Денвер Бронкос" был продан в 2022 году.