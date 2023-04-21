Сделавший “каминг-аут” чешский футболист попал в новый скандал

Сделавший “каминг-аут” чешский футболист Якуб Янкто попал в новый скандал.

На этот раз бывший игрок ряда итальянских клубов был задержан полицией за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения в Праге.

В связи с этим чешская “Спарта” отстранила игрока от выступлений, сообщает blesk.cz.

Интересно, что после “каминг-аута” Янкто стал настоящей звездой в СМИ. Журналисты с энтузиазмом рассказывали о его жесте и использовали в качестве примера для подражания.