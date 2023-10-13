Сделал ставку на себя. Игрок Ромы стал участником скандала

В Италии продолжает разгораться скандал по поводу нелегальных ставок, которые делают футболисты. Новым его участником стал защитник «Ромы» Никола Залевски. Ресурс La Repubblica рассказал, когда и какую ставку сделал игрок сборной Польши.

22 мая «Рома» играла в Серии А против «Салернитаны». Никола Залевски поставил на то, что он получит желтую карточку. Так и случилось. Причем Залевски получил желтую карточку на четвертой минуте компенсированного времени ко второму тайму.

Ранее допрос в полиции прошли игроки сборной Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали.