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"Сделаем все, чтобы выиграть Кубок", - Эрик Тен Хаг поблагодарил болельщиков за поддержку

Новости футбола Сегодня, 04:33
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Сделаем все, чтобы выиграть Кубок", - Эрик Тен Хаг поблагодарил болельщиков за поддержку Фото: https://twitter.com/UtdDistrict

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг обратился к болельщикам после перенесенного матча 34 тура Премьер-лиги против Ньюкасла.

Он поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что эти болельщики - лучшие в мире. Также, он пообещал что игроки Манчестер Юнайтед отдадут все, чтобы выиграть Кубок Ангии и привезти его на Олд Траффорд.

Красные дьяволы обыграли Ньюкасл со счетом 3:2. Команда Эрика тен Хага сравнялась по очкам с сегодняшним соперником. В активе команд по 57 очков за один тур до конца чемпионата. От Челси, который на шестом месте, они отстают на три балла. Именно шестая строчка дает последнее еврокубковое место.

Напомним, что Манчестер Юнайтед еще должен сыграть против Брайтона в последнем туре Премьер-лиги, 19 мая. А через одну неделю, они сыграют против Манчестер Сити в Кубка Англии.

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