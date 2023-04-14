Щенсны рассказал о своем самочувствии: его заменили в первом тайме матча со "Спортингом"

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о своем самочувствии после матча Лиги Европы против "Спортинга".

По ходу первого тайма поляк схватился за грудь в области сердца, после чего футболиста решили заменить.

"Все обследования показали, что со мной все в порядке. В какой-то момент я заплакал и мне стало трудно дышать, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше.

Хорошо, что у нас есть Перин, и вратарская линия в целом хорошо укомплектована", - приводит слова польского футболиста Pazzi di Fanta.