Сбросятся всей лигой: в США придумали, как заманить Месси

Каждый клуб североамериканской лиги МЛС готов взять на себя расходы по выплате зарплаты нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Diario SPORT.

По сведениям источника, аргентинец при этом сам сможет выбрать клуб, за который решит выступать. Ожидается, что переход форварда позволит МЛС значительно увеличить цену на телевизионные права, выгода от продажи которых будет распределена между всеми клубами.

Ранее сообщалось, что интерес к Месси проявляет “Интер Майами”. Контракт футболиста с ПСЖ истекает летом 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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