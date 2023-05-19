Сборную Украины хочет возглавить неожиданный тренер

Бывший нападающий киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о том, кто бы мог возглавить национальную команду.

Как известно, СМИ пишут о договоренности УАФ с Сергеем Ребровым.

По словам Леоненко, есть и другие кандидаты.

“Я недавно общался с Олегом Блохиным, который выразил готовность в третий раз возглавить команду и помочь своей стране. Несмотря на опасения по поводу здоровья Блохина, он по-прежнему полон решимости взять на себя эту роль”, - сказал он.

Блохин возглавлял команду с 2003 по 2007 год и снова с весны 2011 по осень 2012 года.