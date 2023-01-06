Сборную Бельгии может возглавить легендарный француз

Бывший французский футболист Тьерри Анри может стать новым главным тренером сборной Бельгии.

Как пишет бельгийское издание HLN, француз лично вышел на руководство Бельгийской футбольной федерации и заявил о своём желании.

Интересно, что Анри работал сборной Бельгии помощником бывшего главного тренера Роберто Мартинеса.

В качестве главного тренера француз работал в “Монако” и “Монреале”.