Сборную Бельгии может возглавить известный итальянец

Итальянский специалист Доменико Тедеско может стать новым главным тренером сборной Бельгии.

Как пишет HLN. По информации источника, интерес данному тренеру есть у технического директора бельгийской футбольной ассоциации Фрэнка Веркаутерена.

По его мнению, Тедеско отвечает всем требованиям, которым должен соответствовать новый главный тренер сборной Бельгии.

Также в числе претендентов на должность бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и аргентинец Маурисио Почеттино.