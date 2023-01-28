Сборную Бельгии может возглавить известный итальянец
Новости футбола Сегодня, 10:37
Фото: открытые источники
Итальянский специалист Доменико Тедеско может стать новым главным тренером сборной Бельгии.
Как пишет HLN. По информации источника, интерес данному тренеру есть у технического директора бельгийской футбольной ассоциации Фрэнка Веркаутерена.
По его мнению, Тедеско отвечает всем требованиям, которым должен соответствовать новый главный тренер сборной Бельгии.
Также в числе претендентов на должность бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и аргентинец Маурисио Почеттино.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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