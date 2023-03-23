Сборная Украины сыграет "секретный" товарищеский матч против клуба АПЛ

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против клуба английской Премьер-лиги “Брентфорда”.

Встреча состоится уже сегодня, 23 марта.

Примечательно, что за игрой могут последить только представители обеих команд, поскольку она пройдет за закрытыми дверьми.

Напомним, что "Брентфорд" занимает восьмое место в турнирной таблице. Сборная Украины же в Англии готовится к матчу против местной сборной в рамках отбора ЧЕ-2024.