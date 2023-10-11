Сборная Украины сыграет против Италии в Леверкузене

Последний матч отбора на Чемпионат Европы-2024 сборная Украины проведет на стадионе в Леверкузене, сообщили на странице Ассоциации футбола Украины.

Переговоры завершились соглашением о проведении матча Украина - Италия на замечательном стадионе БайАрена.

"Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность руководству немецкого клуба "Байер" за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую оно предоставляет украинскому футболу. Отдельное спасибо - Немецкому футбольному союзу за помощь и содействие в организации этой встречи, а также поддержку Украины в трудные времена испытаний. Мы ценим это и всегда будем помнить ваше гостеприимство", - заявил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро заявил, что они рады, что матч состоится на их арене. Украинцы и итальянцы, проживающие в Рейнской области, смогут прийти и поддержать свою любимую сборную.

Напомним, что ближайший матч отбора Евро-2024, между сборными Украины и Северной Македонии, состоится 14 октября в Праге. Матч с Мальтой состоится 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Калі.

Матч национальных сборных Украины и Италии пройдет 20 ноября на поле "БайАрены" в немецком Леверкузене.