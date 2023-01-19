Сборная Украины проведет дополнительный матч в 2023 году

Сборная Украины запланировала еще один товарищеский матч на этот год.

Игра пройдет 23 марта, а соперник по спаррингу пока неизвестен.

Интересно, что уже 26 марта команда Украины начинает путь в отборе Евро-2024 выездной игрой против команды Англии.

Напомним, что после ухода Александра Петракова в начале января сборная Украины остается без главного тренера.

Ожидается, что место займет бывший наставник “Динамо” Сергей Ребров.