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Сборная Украины проведет дополнительный матч в 2023 году

Новости футбола Сегодня, 06:39
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Сборная Украины запланировала еще один товарищеский матч на этот год.

Игра пройдет 23 марта, а соперник по спаррингу пока неизвестен.

Интересно, что уже 26 марта команда Украины начинает путь в отборе Евро-2024 выездной игрой против команды Англии.

Напомним, что после ухода Александра Петракова в начале января сборная Украины остается без главного тренера.

Ожидается, что место займет бывший наставник “Динамо” Сергей Ребров.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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