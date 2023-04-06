Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА представила первый рейтинг сборных команд в 2023 году, в котором Украина потеряла 4 позиции.

В активе украинской команды 1530,04 балла и 30-е место.

В обновленном рейтинге Украину обошли сборные Сербии, Уэльса, Туниса и Австралии.

На первое место поднялись нынешние чемпионы мира - Аргентина (1840.93). Вторая строчка у Франции, а третьей идет Бразилия.