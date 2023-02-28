Сборная Украины получила временного главного тренера

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назначила Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Контракт с ним рассчитан до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым.

Отметим, что также Ротань возглавляет клуб УПЛ “Александрию” и молодежную сборную Украины.

Что касается Реброва, то переговоры с ним продолжаются. Он возглавит команду после того, как отработает контракт с “Аль-Айном”.