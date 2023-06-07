Сборная Украины получила нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 06:31
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола на официальном сайте объявила о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины.
Специалист заключил с ассоциацией контракт на три года.
Ребров дебютирует в качестве наставника сборной 12 июня в товарищеском матче против сборной Германии. Затем команде предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборных Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
Напомним, что Украина в 1-м туре отбора Евро-2024 проиграла Англии со счетом 0:2.
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