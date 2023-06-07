Сборная Украины получила нового главного тренера

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола на официальном сайте объявила о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины.

Специалист заключил с ассоциацией контракт на три года.

Ребров дебютирует в качестве наставника сборной 12 июня в товарищеском матче против сборной Германии. Затем команде предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборных Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Напомним, что Украина в 1-м туре отбора Евро-2024 проиграла Англии со счетом 0:2.