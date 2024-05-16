Сборная Украины огласила предварительную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к старту чемпионата Европы-2024.

Предварительная заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид), Анатолий Трубин (Бенфика), Георгий Бущан (Динамо Киев)

Андрей Лунин (Реал Мадрид), Анатолий Трубин (Бенфика), Георгий Бущан (Динамо Киев) Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный (Борнмут), Александр Сваток (Днепр-1)

Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный (Борнмут), Александр Сваток (Днепр-1) Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Михаил Мудрик (Челси), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зинченко (Арсенал)

Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Михаил Мудрик (Челси), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зинченко (Арсенал) Нападающие: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо Киев)

Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо Киев) Резерв: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба – Шахтер Донецк), Владислав Кабаев, Владислав Буяльский, Денис Попов (все – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд)

На чемпионате Европы-2024 сборная Украины сыграет в одной группе с Румынией, Словакией и Бельгией. Первый матч на турнире она проведет 17 июня против Румынии.

В рамках подготовки к Евро-2024 Украина сыграет товарищеские матчи против Германии, Польши и Молдовы.

Окончательный вариант заявки Сергей Ребров огласит 7 апреля.