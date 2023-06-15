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Сборная Украины объявила заявку на молодежный чемпионат Европы

Новости футбола Сегодня, 14:42
Сборная Украины объявила заявку на молодежный чемпионат Европы Фото: инстаграм Украинской Ассоциации футбола/Автор неизвестен

Тренерский штаб молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротань объявил заявку из 23 футболистов, которые сыграют в матчах чемпионата Европы-2023.

Вратари: Нещерет (Динамо), Трубин (Шахтер), Фесюн (Колос).

Защитники: Вивчаренко (Динамо), Сирота (Динамо), Таловеров (ЛАСК), Сыч (Кортрейк), Лях (Рух), Брагару (Черноморец), Батагов (Заря).

Полузащитники: Бражко (Заря), Желизко (Валмиера), Михайленко (Александрия), Назаренко (Днепр-1), Крыськив (Шахтер), Очеретько (Шахтер), Кащук (Сабах), Бондаренко (Шахтер), Судаков (Шахтер).

Нападающие: Мудрик (Челси), Вьюнник (ГАК), Сикан (Шахтер), Ванат (Динамо).

Молодежная сборная Украины на групповом этапе сыграет против Хорватии (21 июня), Румынии (24 июня) и Испании (27 июня).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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