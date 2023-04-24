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Сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 07:15
Сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024 Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы-2024, несмотря на участие в нем сбо рной беларуси.

"Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации! Далее привожу текст полученного письма от Министерства.

"Учитывая решение УЕФА от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеуказанного приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых относится координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды".

"В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта".

“От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне”.

"Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии", - написал Павелко в своем фэйсбуке.

Напомним, что сборная Украины в стартовом матче отбора Евро-2024 на выезде проиграла сборной Англии со счетом 0:2. Следующие матчи украинцы проведут летом. 16 июня на выезде с Северной Македонией, 19 июня формально на своем поле с Мальтой (встреча пройдет в Словакии в городе Трнава).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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