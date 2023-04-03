Сборная Украины может возглавить известный иностранный тренер

Новым главным тренером сборной Украины может стать Славен Билич, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство Украинской ассоциации футболиста рассматривает вариант с назначением хорватского специалиста, который в данный момент является безработным. При этом хорват является резервным вариантом на тот случае, если не удастся договориться с украинским тренером “Аль-Айна” Сергея Реброва.

54-летний Билич ранее тренировал “Хайдук”, сборную Хорватии, “Бешикташ”, “Вест Хэм”, “Аль-Иттихад”, “Вест Бромвич”, “Бэйцзин Гоань” и “Уотфорд”. Также он некоторое время работал в стране-террористе.

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